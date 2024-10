Galebovih 70 let bodo praznovali s posebnim programom

Revija Galeb prav ta mesec praznuje 70 let. Prva številka je namreč izšla oktobra 1954. Obletnici je posvečenih nekaj strani v zadnji Galebovi številki, a na četrtkovem srečanju v razstavni dvorani ZKB na Opčinah so napovedali, da jo bodo obeležili s posebnim programom, ki se bo odvil v prihodnjih mesecih.

Revijo izdaja Zadruga Novi Matajur, vendar zanjo skrbi tudi Založništvo tržaškega tiska (ZTT), v imenu katerega je v četrtek spregovorila Martina Kafol. Kot je povedala, so si želeli, da bi se obletnici poklonili na nekoliko izvirnejši način, zato so na pomoč poklicali Slovensko stalno gledališke (SSG). Njegov direktor Danijel Malalan je poudaril, da bo razlogov za praznovanje več, saj letos mineva 60 let, odkar so zgradili Kulturni dom v Trstu.

Maraton v Kulturnem domu

Posebej živahno bo zato 18. decembra, ko bodo prostori v Ulici Petronio prizorišče večurnega kulturnega maratona, ki bo trajal od jutra do večera. Takrat se bo zvrstilo več predstav in srečanj, tudi ples, v gledališču pa napovedujejo, da bo živo še pred tem.

Glede na to, da je Galeb otroška revija, je Malalan posebej omenil, da bo 20. novembra premiera interaktivne predstave Televizigra, ki po besedilih otroškega pisatelja in pedagoga Giannija Rodarija nastaja v koprodukciji SSG in gledališča La Contrada. Najprej bo na sporedu slovenska različica, ki ji bo v prihodnjem letu sledila še italijanska verzija. V obeh jezikih bo nastopil Franko Korošec.

