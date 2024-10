V roki mu je počila petarda

V kraju Fagnigola pri Azzanu Decimu na Pordenonskem je danes ponoči 46-letnemu moškemu, ki se je udeležil praznika, posvečenega znanima filmskima igralcema Budu Spencerju in Terenceju Hillu, v roki počila petarda. Eksplozija ga je oplazila tudi v obraz.

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so mu na kraju nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kjer je prestal nujen kirurški poseg.

Kot kaže, je do poka petarde prišlo na cesti in z njim ni bilo drugih ljudi. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki so izključili morebitno vpletenost drugih oseb.