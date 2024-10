Ničta izoterma od jutri nad poletnim povprečjem

Ničta izoterma se bo od jutrišnjih popoldanskih ali večernih ur, ko se bo okrepil anticiklon in nas bo v višinah dosegel za ta čas zelo topel zrak, dvignila na višino okrog 4000 metrov, pri čemer bo dosegla in presegla dolgoletno poletno normalnost. Nad Rivoltom se po povprečju od leta 1974 do leta 2023 najvišje v letu zadržuje v začetku avgusta, in sicer na višini malo pod 3900 metrov. Jutri (v nedeljo) bo torej ničta izoterma dosegla in po vsej verjetnosti tudi presegla povprečje najtoplejšega poletnega obdobja.

Posledica izrazite otoplitve ozračja v najvišjih slojih bo zlasti velika vremenska stanovitnost. Topel in suh zrak v višinah bo onemogočal nastajanje omembe vrednih oblakov in bo ustavljal morebitne vremenske motnje. Od jutri (nedelje) do vključno torka bo prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme. V nižjih slojih se bo sicer v primerjavi z višinskim dogajanjem vseeno zadrževal nekoliko hladnejši in malo bolj vlažen zrak. Vseeno pa bodo najvišje dnevne temperature od jutri do torka povečini presegale 20 stopinj Celzija in se ponekod občasno lahko približale 23 stopinjam Celzija. Jutri in sprva še v ponedeljek bo pihala šibka do občasno lahko zmerna burja.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne ničto izotermo namerila na višini 3214 metrov, pri čemer je bila okrog 200 metrov višja od dolgoletne normalnosti. Jutri od večernih ur jo bo presegala za kakih 1000 metrov.

Otoplitev bo nekoliko manj zaznavna, vseeno pa občutna, tudi na višini 1500 metrov v prostem ozračju, kjer se te dni temperature gibljejo okrog 10 stopinj Celzija in presegajo dolgoletno povprečje za dobre 3 stopinje Celzija. V prihodnjih dneh se na tej višini ne bodo bistveno spremenile.