Vandali pomazali zgodovinske bunkerje na Opčinah

Zgodovinske bunkerje na Opčinah, ki so bili zgrajeni med drugo svetovno vojno in so jih uporabljali med letoma 1943 in 1945, so neznani vandali pomazali. Vest je sporočila organizacija GAAST (Gruppo Artistico Ambientale Storico Triestino), ki skrbi zanje in prireja vodene oglede. Oskrunitev so opazili ravno med enim izmed zadnjih vodenih ogledov v sklopu Barcolane. Na zunanjih in notranjih stenah so se pojavili napisi in grafiti različnih barv. Gre za hudo škodo za organizacijo, ki si prizadeva za zaščito in promocijo zgodovinskega bogastva na tem območju. Po vsej verjetnosti bodo morali prekiniti z vodenimi ogledi, dokler zunanjosti in notranjosti zgodovinskega objekta ne bodo počistili, so sporočili.

Dogodek je obsodila tudi Nadia Bellina, predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah, ki si že več let v sodelovanju z organizacijo GAAST prizadeva za promocijo območja in za širjenje poznavanja zgodovinskih objektov.