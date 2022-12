Sodobna družba naj cilja na energetsko samostojnost

Energetske skupnosti so rezultat spretnega sodelovanja v razviti družbi, ki stremi po razogličenju in energetski samostojnosti ter po žepu in okolju prijaznejših praksah. Gre za skupnost, ki sama proizvaja električno energijo za svoje potrebe in jo pridobiva iz naravnih procesov, iz sončnega sevanja, vodnega toka ali vetra.

Kako in kje delujejo v Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji so v torek spoznali udeleženci posveta Energetske skupnosti kot priložnost za naš prostor, ki sta ga priredila Slovensko deželno gospodarsko združenje in konzorcij Slovik v okviru projekta Spretnorasti. V openski dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki je z deželnim centrom za podporo obrtniškim podjetjem CATA sodelovala pri organizaciji dogodka, se je zbrala širša skupina poslušalcev, med katerimi so bili tudi predstavniki lokalnih institucij. Z zanimanjem so predavateljem prisluhnili na primer zgoniška županja Monica Hrovatin, odbornik Igor Černjava ter tržaška podžupanja Serena Tonel. O energetskih skupnostih se namreč v tržaški občinski palači govori že več mesecev, a besedna zveza se pojavlja predvsem v vrstah opozicije. Spoznavanje dobrih praks je bilo zato še kako koristno, saj je iz pričevanj predavateljev bilo jasno razbrati, da so energetske skupnosti edina možna prihodnost na področju pridobivanja in proizvajanja energije, predvsem po podražitvi električne energije, ki je marsikoga postavila na kolena.

