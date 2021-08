Sodobni elementi muzeja so se zdeli preveč »vsiljivi«

Dolgo pričakovani projekt ureditve Pomorskega muzeja v Skladišču 26 v Starem pristanišču, ki ga je pripravil arhitekturni biro španskega arhitekta Guillerma Vázqueza Consuegre, bodo naposled lahko začeli uresničevati. Sicer ne v obliki, ki si jo je prvotno zamislil španski arhitekt, ki je želel objekt s steklenim prizidkom povišati za več nadstropij. Varuhi kulturne dediščine so namreč soglasje izdali šele, ko je arhitekt muzej znižal za dve nadstropji. Na podlagi soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ima sedež na Trgu Economo, je nato Občina Trst v preteklih tednih odobrila izvršni projekt v vrednosti 20 milijonov evrov. V kratkem bodo objavili tudi javni razpis za izbor izvajalca del.

Čeprav je španski arhitekturni biro na javnem razpisu za prenovo enega dela Skladišča 26 zmagal že poleti leta 2018, ko je strokovno žirijo prepričal z najboljšo ekonomsko ponudbo, po tehničnih merilih pa je ideja arhitekta Consuegra zasedla drugo mesto, se je postopek zavlekel, saj je Občina Trst morala za soglasje zaprositi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta je septembra lani dokončno zavrnil idejno rešitev za postavitev Pomorskega muzeja, saj ta ni ustrezala kulturnovarstvenim pogojem, ki ne smejo biti v nasprotju z varstvenim režimom ter značilnostmi prostora in, kot nam je po telefonu dejala direktorica deželnega kulturnovarstvenega zavoda Simonetta Bonomi, njegovih varovanih prvin. Projekt so lani ustno sicer zavrnili že dvakrat s priporočili, naj projektanti stekleno streho prilagodijo prostoru, v katerem naj bi zaživela. Sodobni elementi so se varuhom kulturne dediščine zdeli preveč »vsiljivi«.