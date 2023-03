Soglasno za komisijo enakih možnosti

Včerajšnje zasedanje devinsko-nabrežinskega sveta (trajalo je šest ur in pol ...) je potekalo v znamenju spoznavanja tehnoloških novosti s pametnimi mikrofoni, novimi ekranom in kamerami v dvorani. Po novem so svetniki glasovali s pritiskom gumba na mikrofonu, v katerega je vsak vstavil osebno pametno izkaznico. Sistem omogoča tudi digitalni prepis seje, kar bo olajšalo delo tajništva, je pojasnil devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin (DS), ki je spomnil, da je nakup sistema družbe Microvision iz Catanie omogočil presežek v bilanci iz leta 2021, se pravi 39.900 evrov.

Z aplavzom so zbrani pospremili tudi ustanovitev posebne občinske komisije za enake možnosti (od februarja lani je obstajalo omizje). Pristojna odbornica Irene Blasig je namignila, da bi si želela, da bi komisija navezovala stike s šolami, mladimi ter krajevnimi društvi in z njimi uresničevala konkretne projekte. »Ne bi zasledovala le enakost med moškimi in ženskami, pač pa nastopala proti vsakršnim predsodkom.« Komisijo bodo najbrž izvolili že na prihodnjem zasedanju občinskega sveta in bo štela šest članov – pet jih bodo izbrali svetniki (tri koalicija in dva opozicija), eden pa je pristojni odbornik/svetnik s pooblastilom za to.