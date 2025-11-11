Soglasno za stavbno pravico Skladu Mitja Čuk

Na včerajšnji seji tržaškega mestnega sveta je v ospredju bilo tudi vprašanje stavbne pravice, ki zadeva poslopje v Repentabrski ulici na Opčinah, kjer namerava Sklad Mitja Čuk med drugim urediti slovenske jasli. Ta je lastnik poslopja, ne pa zemljišča, na katerem je to zgrajeno. Mestni svetnik Stefano Ukmar (Demokratska stranka) je kolege spomnil, da je Občina Trst pred štirimi leti prevzela posest nad petimi tamkajšnjimi parcelami. S tem se ni sprijaznil openski jus in sprožil pravni spor, je opozoril Ukmar, ki pa meni, da za spor nima podlage, saj na teh parcelah ni več pašnikov in gozdov.

Svetnike je nato spomnil, kaj vse je za skupnost storil Sklad Mitja Čuk in kakšne načrte ima za prihodnost. »Ta sklep je predpogoj, da se Sklad Mitja Čuk resno loti svojih ambicij,« je opozoril Ukmar in dodal, da ni razlogov, da svetniki ne bi odobrili tega akta. In tako se je zgodilo. Predlog sklepa o podelitvi stavbnih pravic petim različnim krajem na Opčinah so svetniki izglasovali soglasno.