Sokolovo igrišče v domačih rokah

Amatersko športno društvo Sokol bo v kratkem uradno postalo lastnik športnega območja v Nabrežini. Vest je prišla na dan na tridnevnem prazniku sv. Roka v Nabrežini, kjer so med drugim zbirali prostovoljne prispevke za odkup Sokolovega igrišča od nepremičninske družbe Dom. Obiskovalci – teh je bilo na prazniku nad pričakovanji – so bili radodarni, tako da se je naposled zbralo kakih 1500 evrov, je včeraj zaupal predsednik Amaterskega športnega društva Sokol Pavel Vidoni. »Idejo, da bi postalo športno igrišče v Nabrežini last domačega društva Sokol, zasledujemo že več let. V času smo ravno v ta namen marsikaj prihranili, tako da se je naposled nekaj le nabralo, zlasti od poletnega delovanja na igriščih odbojke na mivki,« je potrdil.

Del, se pravi eno tretjino lasti igrišča, je društvo Sokol odkupilo že leta 2018 od Slovenskega dobrodelnega društva. Večji del igrišča, se pravi preostali dve tretjini so bile še do pred kratkim v lasti nepremičninske družbe Dom.

Društvo Sokol je družbi Dom v teh letih plačevalo najemnino in samo poskrbelo za vse, kar so potrebovali. »V letih smo zgradili slačilnice in stranišča. Z deželnim prispevkom in našim deležem smo obnovili igrišče in dočakali tudi davčni odpust za kioske,« je predsednik z mislijo preletel zadnja leta. Malo pred izbruhom pandemije je Sokol povprašal družbo Dom za odkup območja, »da nas ne bi morebiti kdo prehitel«. Sicer je območje namenjeno izključno športu oz. športnim namenom, kvečjemu je tam mogoče zgraditi telovadnico, je namignil Vidoni, na vprašanje, ali je zemljišče zazidljivo. Cena pa je bila previsoka, tako da so stopili korak nazaj.

Pred časom so znova poskusili in denarna zahteva je bila že nekoliko nižja. »Gremo v to, smo se odločili in 31. julija podpisali predpogodbo«.

