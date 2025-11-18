Šola je steber kriške skupnosti

Kako velika in trdna je navezanost Križank in Križanov na domačo šolo priča množična udeležba na prireditvi z naslovom Kriška šola včeraj in danes. Sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič - Stojan se je na njej spomnila postavitve spominske plošče na nekdanji šoli, hkrati pa je tudi obnovila zgodovino šolstva v Križu, katerega začetek sega v prva leta devetnajstega stoletja.

Odbornica VZPI - ANPI in nekdanja učiteljica Sonja Sirk je obnovila zgodovino šole ter osvetlila njeno dejavnost med drugo svetovno vojno. To je bil primer, čeprav ne edini, sodelovanja med Osvobodilno fronto in cerkvijo z župnikoma Andrejem Furlanom prej in nato Jožefom Gracarjem.

Jezik največje bogastvo

Govornica je podčrtala, da slovenščina ni samo sporazumevalno sredstvo, temveč tudi intimen nosilec čustev, misli, doživetij in skupne preteklosti ter korenin. »Jezik je za narod največje bogastvo. Želimo si, da bi naša šola še dolgo gojila vrednote NOB, spoštovanja, pravičnosti in solidarnosti,« je dejala Sonja Sirk. To so tiste vrednote, ki združujejo ljudi in krepijo plemenite medsebojne odnose.

Prireditev so uvedli otroci iz vrta in osnovnošolci, ki so ob spremljavi kitarista in učitelja Davida Pupulina med drugim zapeli himno šole Sirk Kriška fakulteta. Uglasbil jo je Miran Košuta, ki je tudi napisal besedilo. Prireditev so sklenile Kriške ribice ob spremljavi glasbenika Aljoše Sakside. Tudi one so zapele nekaj pesmi v kriškem narečju, eno tudi skupaj z otroci.