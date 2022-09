»Šola naj da učencem nov zagon«

Če so se otroci v novo šolo vselili že maja ob koncu lanskega šolskega leta, pa so za uradno odprtje prenovljene stavbe morali počakati na september. Včeraj je bil v Dolini velik praznik, saj so slavnostno otvorili komaj prenovljene prostore osnovne šole Prežihovega Voranca, ki so jo morali zapreti leta 2015. Dolinski župan Sandy Klun je pri tem navedel nekaj podatkov o šoli, ki so jo zgradili ob koncu 60. let, leta 2015 pa so jo morali zapreti zaradi azbesta. Šola je potrebovala korenito prenovo, da bi ustrezala vsem protipotresnim pravilom, tako da so jo naposled popravljali več let. »Obnovljena stavba je energetsko avtonomna in potresno varna, nova šola je moderna in prijetna,« je bil včeraj zadovoljen dolinski župan, ki je tudi prerezal trak ob njenem uradnem odprtju. Duhovnik Klemen Zalar pa je obnovljeno stavbo blagoslovil.

Ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca iz Doline Lučka Križmančič je bila navdušena, da lahko končno praznujejo pred obnovljeno šolo. Upa, da bo ta dala nov zagon učencem, in da bo ohranila, kar je bilo dobrega v stari šoli – »predvsem poučevanje s srcem«, je dejala ravnateljica. Prireditvi sta prisostvovala tudi odgovorni za slovenske šole na deželnem šolskem uradu Peter Černic in direktorica deželnega šolskega urada Daniela Beltrame. Ta si želi, da bi bila obnovljena šola le prva od mnogih, ki potrebujejo obnovo v Furlaniji - Julijski krajini. Otrokom je dejala, naj bodo ponosni, da imajo tako lepo šolo. Sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Irena Vadnjal je izrazila zadovoljstvo, da so šolo obnovili kljub temu, da je ne obiskuje množica učencev. »Podpiramo vas v prizadevanju za ohranitev slovenstva in tako tudi srečanja, ki jih organizirate s šolami, ki nosijo isto ime,« je dejala sekretarka; na dolinskem prazniku so bili namreč prisotni tudi predstavniki šol iz Slovenije in Doberdoba, ki nosijo ime po Prežihovem Vorancu.