Šola plesne terapije po metodi Marie Fux

Da ima ples blagodejne učinke, celo zdravilno deluje na vsakega izmed nas, je prepričana plesalka in psihologinja Martina Serban, ki je na začetku oktobra dočakala uresničitev svojih sanj – odprtje triletne izobraževalne šole, ki bi ljudem približala profesionalno pot na področju plesne terapije ali bolje rečeno kreativnega plesa. Serbanova je v Milanu med leti 2005 in 2008 obiskovala šolo Risvegli – Maria Fux, danes pa tudi sama poučuje na njej. Diplomirala je iz plesne terapije v Milanu in nato še v Buenos Airesu, kjer se je formirala pri sami Marii Fux v njenem Umetnostnem centru za plesno terapijo; redno vodi delavnice v Ljubljani, Gorici in drugod po deželi.

Že dalj časa je v tržaški plesalki tlela želja, da bi v mestu, kjer vodi svoj plesni studio, odprla nekakšno »podružnico« milanske šole. In uspelo ji je, tako da je danes sama tudi referentka zanjo, didaktična koordinatorka in docentka hkrati.

Podružnica ima danes svoj sedež v Ul. san Nicolò. »Učenci« se srečujejo dvakrat mesečno, ob vikendih, za obdobje 10 mesecev. »Nedvomno gre za doživljajsko potovanje, ki ponuja v prvem letniku različne predmete, če jih lahko tako imenujemo.«