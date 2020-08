Šola, vzgoja in pouk na daljavo

Občina Trst je danes dopoldne predstavila nov portal za otroke, mlade in starše, v katerem so zbrane vse didaktične vsebine, ki so nastale v času izrednih razmer in popolne zapore. Občinski vzgojitelji, z otroki in starši, so od marca dalje namreč ustvarili celo vrsto kakovostnih virtualnih dejavnosti, da bi na daljavo ohranili stalen stik s svojimi učenci. Nastal je bogat izbor posnetkov in zapisov tudi v slovenskem jeziku, ki je od danes dalje na voljo na spletni strani Scuola & Educazione a distanza.

Portal je odprtega značaja, namenjen pa je družinam, ki želijo svojim otrokom ponuditi profesionalno izdelane vzgojne vsebine tudi na domu. Obenem je odlična oporna točka v primeru, da bi zaradi pandemije ali drugih višjih sil, prišlo spet do uvedbe pouka na daljavo in popolne zapore šolskih prostorov. Vsebine portala bodo v stalnem razvoju.

Didaktičnim tematikam bodo sproti dodajali tudi upravna sporočila, informacije o koronavirusnih predpisih in druge novosti.