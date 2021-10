Šola za starše o dvojezični vzgoji

Kaj pomeni odraščati v večjezičnem okolju? Kako otroci usvajajo jezik in kako jim lahko odrasli pri tem pomagamo? Kaj pomeni »biti dvojezičen govorec oz. dvojezična govorka«? Na ta in druga vprašanja staršev, starih staršev in vzgojiteljev bosta v interaktivni delavnici odgovarjali Matejka Grgič, jezikoslovka, prevajalka in tolmačka, ter Suzana Pertot, psihologinja in psihoterapevtka. Med srečanjem, ki bo jutri ob 18. uri v prostorih Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK) v Narodnem domu, bosta predavateljici izpostavili nekatere lažne mite in nerealne predstave, ki ovirajo usvajanje jezikov, in predlagali preproste rešitve.

Predhodna najava in vpis na brezplačna predavanja sta priporočeni, saj je število mest omejeno. Vstop v knjižnične prostore je dovoljen le osebam s covidnim potrdilom. Vse informacije in natančen koledar ter opis predavanj so na spletni strani www.knjiznica.it, na telefonski številki 040 9896153 ali na e-naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it, pa tudi na družbenih omrežjih. Vzgoja otroka je pomembna. Vrednote, ki jih bomo vcepili otroku, bodo tiste vrednote, ki jih bo kot odrasel nesel s seboj v svet, opozarjajo organizatorji.