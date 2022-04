Solidarni z Ukrajinci in vsemi, ki potrebujejo pomoč

»V šolo smo prinesli milo, higienske pripomočke, šolske potrebščine, čevlje, spalne vreče, zaščitne maske, oblačila ... To smo nabrali, da jim pomagamo. Človek mora sočloveku nuditi pomoč. Pomislimo, če pride vojna k nam. Oni bodo naredili isto za nas,« so nam razlagali dijaki nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini, ko smo jih v petek obiskali, da bi nam predstavili solidarnostni projekt, ki so ga na šoli organizirali za ukrajinske begunce.

»Ko se je začela vojna, smo se odločili, da bi nekaj naredili za begunce, ki prihajajo sem, bodisi za Ukrajince kot za Ruse, med njimi nismo razlikovali,« je razložila koordinatorica projekta, profesorica Neda Sancin. Čeprav na šoli niso sprejeli še nobenega begunca, so si zamislili projekt, ki bi lahko združeval vse nižje srednje šole, a so se naposled odzvali le pri Sv. Jakobu. Skupaj so sodelovali v zbiralni akciji za Ukrajince, tako begunce, ki so prišli v naše kraje, kot tiste, ki so ostali na vojnem območju.

Dijaki so se na zbiralno akcijo (ta je se je zaključila v petek) dobro odzvali, čeprav je marsikdo že posamično sodeloval pri nabirki, ki jo je organizirala Občina Dolina. Pri Sv. Jakobu so šolski material dali učencem, ki so jih tam sprejeli, iz Doline pa bodo zbrano odnesli na sedež italijansko-ukrajinsko-ruskega društva Rodnik. »Zmenili smo se z njimi, ker so tudi oni sprejemali Ukrajince in bodo sortirali, kaj naj ostane tukaj in kaj naj s pomočjo škofijske Karitas odpeljejo na vojno območje,« je razložila Neda Sancin.

V dolinski šoli so sicer vsestransko solidarni. Tako bodo že drugo leto zapored sodelovali pri Teku proti lakoti, ki ga organizira nevladna organizacija Action against hunger.