Sončne in senčne plati pomoči osmicam

Odločitev deželne uprave Furlanije - Julijske krajine, da bo v okviru pomoči gostinskim obratom, ki jih je prizadelo zaprtje zaradi pandemije koronavirusa, namenila prispevek v višini 700 evrov tudi osmicam, je naletela na pozitiven odziv tako Kmečke zveze kot osmičarjev. Vsota sicer ni velika in ne bo pokrila zaslužka, ki je zaradi zapore izpadel, vsekakor pa gre za pomemben prispevek, ki bo prav prišel, je slišati iz ust nekaterih predstavnikov tega sektorja.

Iz besed predsednika Kmečke zveze Franca Fabca ter pridelovalcev Renza Tavčarja, Borisa Kocijančiča in Dimitrija Cacovicha, ki vsekakor nameravajo zaprositi za prispevek, je zaznati zadovoljstvo ob pomoči, ki bo prav prišla zlasti manjšim osmicam, ob opozorilu, da vsota ne odtehta izgubljenega. Za nekatere je bilo zaradi zapore težko prodati svoje proizvode in tudi cena ni bila enaka, kot če bi jih prodali v osmici, spet za druge se je spremenil trg in so s prodajo na dom, po spletu in z dostavo pridobili tudi nove stranke. Postavlja se tudi vprašanje zadostnega prostora zaradi povečanja zalog spričo neprodanih proizvodov.

Kdor pa z rešitvijo popolnoma ni zadovoljen, je tržaški županski kandidat liste Futura Franco Bandelli, ki v sporočilu opozarja, da prispevek v višini 700 evrov v resnici znaša manj od vsote, ki bi jo katera koli osmica normalno zaslužila na prvi dan odprtja. Denarno pomoč je označil za »miloščino« ter »žalitev« za osmičarje, ki tako kot gostinci in hotelirji želijo samo, da bi bili zopet v stanju ponovno odpreti vrata svojih obratov in delati.