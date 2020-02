Sovodenjc, ki je vzljubil Križ (in pust)

Pust ni samo zabava in norčija, ampak tudi maske, vsaka s svojo zgodovino in krajevno značilnostjo, ki sta predmet etnoloških študij in raziskovanj. Takšnega zahtevnega dela se je lotil tudi fotograf Joško Prinčič, ki svoje pustne maske od Karnije do Brkinov razstavlja v gostilni Bita, nekdanjem kriškem Ljudskem domu. Odprtja razstave se je udeležilo veliko domačinov (Prinčič je po rodu Sovodenjc, a že vrsto let živi v Križu) in fotografovih prijateljev z Goriške, prišla sta tudi predstavnika Kraškega in Sovodenjskega pusta.

Skratka, množični uvod v razstavo, ki se bo marca preselila v Kulturni dom v Gorico in nato še na Sardinijo, s katero je Prinčič tudi družinsko povezan. Avtor je pred leti v sklopu fotokluba Skupina 75 v Križu vodil fotografsko delavnico, ki jo je SKD Vesna priredilo v osnovni šoli Alberta Sirka. Razstavo je predstavil etnolog Jurij Fikfak, ki se je zelo podrobno »sprehodil« od fotografije do fotografije in za vsako poskrbel za razlago. V imenu gostilne Bita je odprtje uvedel Igor Guštinčič, medtem ko je ravnatelj goriškega Kulturnega doma Igor Komel predstavil Prinčiča ne samo kot fotografa, ampak tudi kot vsestransko družbeno angažirano osebnost.