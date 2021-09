Spaccini, antifašist predan družini in družbi

Nekdanji tržaški župan Marcello Spaccini je dobil svoj trg. Občinska uprava je končno zaključila zapleten postopek, ki je privedel do poimenovanja manjšega trga na t.i. območju Urban. Zanemarjen kotiček mesta med ulicama Mura in Capitelli, kjer so do pred kratkim vandali mazali zidove in metali smeti v zaraščeno zelenico, ima zdaj novo podobo, predvsem pa novo ime.

Marcello Spaccini je mesto vodil med letoma 1967 in 1978, že prej pa je bil dejaven na politični in kulturni sceni mesta v zalivu. Rodil se je sicer v Rimu, v Trst pa se je preselil leta 1938. Inšpektor italijanskih državnih železnic je med drugo svetovno vojno z Antoninom Cello ustanovil in vodil italijansko odporniško gibanje Železničarske brigade ter se boril proti fašistični oblasti.

Leta 1958 je kot član Krščanske demokracije (Democrazia Cristiana) nastopil kot občinski svetnik, devet let kasneje pa bil izvoljen za župana. Njegova levosredinska uprava je bila Slovencem naklonjena. Oče štirih otrok je bil dober fotograf, ljubitelj sedme umetnosti in glasbe. »Bil je izreden človek, kulturni delavec, predan družini in družbi,« je dejal Mario Spaccini, sin nekdanjega župana.