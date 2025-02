Spazio 11 - še en odgovor stiski ljudi v Trstu

Predsednik tržaške škofijske Karitas, duhovnik Giovanni La Manna je danes dopoldne napovedal novost, toplo bivališče za migrante in brezdomce, da jim ne bi bilo treba prespati na ulici. Prostor, kjer lahko najdejo kavč za počitek, stranišča, topel napitek, vtičnice za polnjenje mobilnih telefonov, pomoč zdravstvenega osebja, pravne informacije, predvsem pa podporo prostovoljcev in prostovoljk pri sprejemu in usmerjanju.

To je namen prostorov Spazio 11 - solidarne čakalnice, kot so jo poimenovali, ki se nahaja v Ulici Udine 11, v tretjem nadstropju. Prostore upravlja po novem tržaška škofijska Karitas, ki je z združenjem Donk Humanitarian Medicine odv in podporo UNHCR - Agencije ZN za begunce, zasnovala in organizirala dobrodošel odgovor na stisko, pred katero se marsikatera krajevna institucija raje obrne stran.

Od prihodnjega ponedeljka bodo prostori v Ulici Udine v Trstu odprti vsak dan med 19. uro in 7.30. Začetno bodo sprejeli kakih 70 oseb, število pa se bo po potrebi povečalo, so povedali na včerajšnjem srečanju. Spazio 11 je po besedah tržaškega škofa, monsinjorja Enrica Trevisija, »delček velikega zemljevida solidarnosti, ki ga želimo povečati in ki sega v vse smeri trpljenja ter materialne in duhovne revščine.«

