Spet pretep v meki nočnega življenja

V noči s srede na četrtek, okoli 3.30, je v mestnem središču spet prišlo do pretepa. V Ul. Cadorna, v bližini Ul. Torino, ki velja za meko nočnega življenja, so se spopadli trije pakistanski državljani in nekaj italijanskih fantov. Po zraku so letele tudi steklenice, pretep se je končal z lažjimi poškodbami, a bi lahko bilo še huje. Najslabše jo je odnesel 24-letni italijanski državljan, ki je zaradi steklenice v glavo dobil odprte rane, ki so jih morali zdraviti na katinarski urgenci. V bolnišnico naj bi pripeljali še dva moška, a njune poškodbe so bile manjše.

Kmalu po izbruhu pretepa so na kraj dogodka prišli policisti, karabinjerji in reševalci. »Preiskava je v teku, za zdaj ne moremo potrditi, zakaj je do pretepa prišlo ali kdo je povzročil spor. Prepiru je po vsej verjetnosti botroval alkohol. Potrdimo lahko tudi, da je bilo prisotnih več moških. Ugotavljamo še, kaj se je dogajalo pred incidentom,« nam je po telefonu dejal kvestor Pietro Ostuni. Na vprašanje, kako bi lahko preprečili pretepe, do katerih vedno bolj pogosto prihaja med nočnim življenjem, je kvestor dejal, da policija redno patruljira ulice, kjer se ponoči zbirajo ljudje.