»Špino« bi bilo treba obnoviti

Nekdanjo vodno pipo oz. »špino« v Briščah bi bilo treba ali obnoviti ali pa dokončno odstraniti, saj njeni ostanki kazijo podobo okolice. To bi morala storiti zgoniška občinska uprava, vendar je problem v tem, da se pipa nahaja na zasebnem zemljišču in samo, če bi bil lastnik pripravljen del parcele, na katerem se nahaja objekt, odstopiti občini, bi ga ta lahko obnovila. To je, v skopih besedah zapisano, bistvo vprašanja nekdanje pipe v tem naselju v zgoniški občini, kot izhaja iz besed predstavnikov vpletenih strani.

Vse se je začelo s pismom, ki ga je prebivalec Brišč Massimo Bassanese (podpisali so ga tudi predstavniki desetih od 12 tam živečih družin) preteklega 8. marca naslovili na županjo Občine Zgonik Monico Hrovatin. V njem so zgoniško prvo občanko opozorili na vprašanje zapuščenih zidov, kjer je nekoč stala vaška »špina« ob cesti sredi vasi. Pipo so namestili pred več desetletji, pred leti pa so jo odstranili, zid pa je ostal in bi ga bil že zdavnaj v celoti prekril bršljan, če le-tega ne bi po lastnih besedah večkrat odstranjeval sam Bassanese, ki je županjo v pismu vprašal, če bi bilo mogoče pipo obnoviti, kot je bilo storjeno v drugih zaselkih, ali pa podreti zid, ker tak kot je nima nobenega smisla. Sam se bolj nagiba k obnovi, tudi zato, ker izletniki, ki začenjajo oz. zaključujejo svoje sprehode v Briščah, večkrat sprašujejo po pitni vodi. Le-to si lahko preskrbijo na bližnji turistični kmetiji Briščak, seveda takrat, ko je ta odprta.