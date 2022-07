Spomenik je končno spet osvetljen

Spomenik padlim v narodnoosvobodilnem boju iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca je končno spet osvetljen. Novembra 2020 so ga poškodovali vandali in je v razmeroma kratkem času doživel prenovo okrušenih napisov, medtem ko je bilo za obnovo razsvetljave potrebno čakati skoraj dve leti. Kljub dolgotrajnim vztrajnim prizadevanjem so še lanske svečanosti ob dvajsetletnici njegovega odkritja potekale pri spomeniku, pred katerim so luči ostajale poškodovane.

V tem času so mnogi vztrajno opozarjali tržaško občinsko upravo, naj vendarle poskrbi za ponovno razsvetljavo spomenika na Istrski ulici. V prvi vrsti Odbor za spomenik s svojim predsednikom Iztokom Furlaničem, a tudi slovenski politični predstavniki. Rajonski svet je tudi z desnosredinsko večino podprl predlog v tem smislu Majde Kodrič, ki sta ga podprla tudi Igor Švab in vsa opozicija. Občinski svetniki Štefan Čok, Valentina Repini in Stefano Ukmar pa so v sklopu letošnjega proračuna vložili dnevni red, ki ga je tržaška občinska uprava osvojila, z zahtevo, da se popravilo spomenika le dokonča.

Po »nesprejemljivo dolgem čakanju«, kot so slovenske izvoljene predstavnice in predstavniki zapisali v tiskovnem sporočilu, »danes končno beležimo prenovo luči ob spomeniku, ki pomenljivo poziva k plodnemu sožitju med tržaško slovensko in italijansko stvarnostjo«, saj je posvečen »padlim slovenske in italijanske narodnosti, ki so skupaj sodelovali v narodnoosvobodilnem boju na tem območju«.