Spomin na vlak, ki je vozil po železnici svetnikov

Pri Sveti Ani, točneje med Sveto Magdaleno in Sveto Ano, je nekoč stala železniška postaja. Tam, kjer danes teče kolesarska in sprehajalna steza Cottur, na razpotju z Ulico Gianelli, je bila ob gostilni manjša postaja, katere se še danes marsikdo spominja. Za tiste pa, ki o njej nič ne vedo, je odbor za Magdaleno Maddalena vive včeraj postavil začasne table, na katerih je z besedo in fotografijo v italijanščini in slovenščini povzeta zgodovina kraja.

»Nekateri izmed nas še pomnijo čase, ko je tu delovala železniška postaja. V gostilno Zubalič ob postaji sem zahajal z očetom enkrat tedensko, ko smo v t.i. socialno blagajno prinašali ‘cvenk’ za skupnost,« je od odkritju povedal predstavnik odbora Valdo Cozzi in dejal, da si odbor že dalj časa prizadeva za ohranjanje identitete tega mestnega predela in njegovega okolja. Občini Trst so večkrat predlagali ureditev zelenega kroga oz. zelenih območji, ki bi bila povezana s potjo. Pogrešajo namreč nekdanje zelenice in parke, v katerih se je skupnost družila.

»Železniška proga Trst-Hrpelje je delovala samo 71 let, med letoma 1887 in 1958, kar je neobičajno za tako infrastrukturo,« je povedal Roberto Carollo iz Železniškega muzeja pri Sv. Andreju, »od tod je namreč krenil vlak po progi,« ki so ji rekli železnica svetnikov, saj je od Sv. Andreja šla do Sv. Ane in nato do Ricmanj ter Boršta, ki v italijanščini nosita imeni svetnikov, in Zabrežca.

