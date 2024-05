Spominska plošča je našla nov dom

Na pročelju krožka Svetko Pečar, ki vse od leta 1945 domuje v Ulici Alexander Fleming za tržaško univerzo, od sobote popoldne visi nova tabla v spomin na padle, ki so med drugo svetovno vojno darovali življenje za osvoboditev izpod nacifašizma. Tabla v spomin na Zeffirina Pisonija, Riccarda Jerino, Alfonsa Pippana, Luigija Ukmarja, Renata Ščuko, Umberta Viscovicha ter Riccarda Ronzela je pred tem visela na pročelju propadajočega krožka Zeffirino Pisoni v bližnji Ulici Orsenigo, ki je danes popolnoma zapuščen. Pri krožku Pečar so tablo rešili pred izgubo, jo obnovili in v soboto slavnostno predali namenu na novi lokaciji.

»Postavitev te plošče nas sili k razmisleku, da je pravilno to, da hiše gradimo, ne pa da jih bombardiramo, da gradimo mir in dialog, ne pa da prodajamo orožje,« je prisotne nagovoril tržaški predsednik Vsedržavne zveze partizanov Italije Fabio Vallon. V nagovoru se je spomnil Zeffirina, Riccarda, Alfonsa in vseh, ki so se žrtvovali za uveljavitev antifašističnih vrednot, kot so mir, solidarnost, vzajemna pomoč in družbena pravičnost. Obregnil pa se je ob dejstvo, da je teza o deljenem zgodovinskem spominu, pogoju, ki naj bi bil potreben za premostitev tragedij prejšnjega stoletja, pripeljala do dekontekstualizacije zgodovinskih dogodkov ter uveljavitve koncepta enakega dostojan stva zmagovalcev in poražencev. Antifašizem je postal ideja, ki naj bi bila zastarela, to pa tvori humus za nastanek novih ksenofobnih in nacionalističnih sil. »Plošča naj spodbuja oblikovanje tistih kulturnih vezi, ki naj združujejo vse antifašiste in antifašistke v boju proti tistim, ki bi se radi vrnili v čase, ko je bila Evropa še razdeljena in je slonela na sovraštvu ter na ideji o enem samem človeku na vodilnem mestu,« je sklenil Vallon.