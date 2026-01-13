Spomnili se bodo pokojnega nepalskega državljana

Humanitarci društva Linea d'ombra, ki vsak večer pomagajo beguncem in jim delijo hrano ter humanitarno pomoč, vabijo danes ob 19.30 na Trg Libertà pred tržaško železniško postajo. Tu se bodo spomnili 43-letnega nepalskega državljana Sunila Tamanga, ki je v bolnišnici umrl, potem ko ga je v soboto zadela kap v opuščenem skladišču v Starem Pristanišču.

»Nihče si ne izbere, kje se bo rodil. Sunil je tvegal vse, da bi prišel k nam, a je na koncu umrl kot žrtev sistema, ki odvrača ljudi, namesto, da bi jim pomagal, kar pa zahteva vedno več nedolžnih življenj,« so humanitarci zapisali v vabilu na spominski trenutek.

V skladišču, kjer je Pribežnika obšla slabost, v nečoveških razmerah živi približno 80 Nepalcev. Umivajo se z ledeno mrzlo vodo iz bližnjega pitnika, kuhajo si na ognjiščih, na lesenem podu, ki se lahko vsak trenutek vžge. Tudi temperature se v mrzlih sobanah ponoči spustijo pod ledišče.