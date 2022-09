Spomnili se bodo številnih, ki življenje izgubijo v iskanju boljše prihodnosti

Ali kdo od bralcev ve, kaj obhajamo 3. oktobra? Najbrž bodo mnogi prvič slišali, da je ta dan od 21. marca 2016 na podlagi državnega zakona št. 45 posvečen spominu na žrtve migracij in spodbujanju trenutkov za ozaveščanje in solidarnost. 3. oktobra 2013 ob zori je v brodolomu nedaleč od otoka Lampedusa namreč umrlo 368 ljudi – otrok, žensk in moških, ki so skušali doseči varno Evropo.

»DAN, KI MINE NEOPAZNO«

»Državni odbor 3. oktobra vsako leto izbere kraj slovesnosti – letos je to Trst zaradi njegove bližine slovensko-italijanski meji oz. Dežela FJK nasploh,« je opozoril predsednik italijanskega konzorcija za solidarnost Gianfranco Schiavone. Zakonsko pravilo predvideva, da krajevne uprave, državne ustanove ali dežele priredijo na ta dan dogodek ali več dogodkov v spomin na številne, ki življenje izgubijo v iskanju boljše prihodnosti. »Kljub temu, da gre za nekaj, kar predvideva zakon, mine 3. oktober skorajda vedno v tišini, neopazno, zlasti v tej deželi,« je bil kritičen. Dodal je, da migrantov ne preseneti smrt le na morju, pač pa tudi med pešačenjem po balkanski poti, ki se po nasilnih zavrnitvah vstopa zaključi ravno pri nas.

Občina Dolina oz. Dolina Glinščice predstavlja vhodna vrata v Evropo. Da se o migrantih, ki vsakodnevno prehajajo naše meje, premalo govori, je namignila dolinska občinska odbornica Franka Žerjal, ki je opozorila, da je v zadnjih časih migrantov vse več in med njimi je opaziti tudi več žensk z otroki. »Že pred petdesetimi leti je pri nas od mraza umrla skupina afriških migrantov med begom. Z veseljem smo kot občina pristopili k dogodku in v nedeljo vabim vse, naj se nam pridružijo na sprehodu – vsak bo prejel tudi rokavice in vreče, v katere bomo lahko spravili oblačila, ki jih migranti pustijo za sabo; da bomo tudi mi lahko koristni.«