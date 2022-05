Sporna objava jo bo stala odborniško mesto

Devinsko-nabrežinska odbornica za varnost Valentina Banco iz vrst Lige se je znova prenaglila. Neprevidnost pa jo bo tokrat stala odborniško mesto.

Odbornica se je v nedeljo ujela v spletno zanko in na njej obvisela. Na svoji facebook strani je delila lažno objavo proti senatorki Liliani Segre – ob fotografiji senatorke je zapisan stavek, da je ukrajinski nacizem dober, nikakor kot tisti nemški ... Banco je ob objavi zapisala, da »to gospo plačuje država (MI) 270 tisoč evrov letno ... Zakaj pa, ni jasno, za katere zasluge, boh! Za njeno preteklost? No, torej bi imeli pravico do tega vsi, ki so preživeli holokavst.« Objavo je nekaj ur zatem zbrisala, vendar prepozno. Njena objava je že zaokrožila po družbenih medijih in naletela na marsikateri odziv. Med temi je bil najbolj oster tisti, ki ji ga je namenila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, ki se je povsem distancirala od odborničine objave. Do senatorke Liliane Segre je treba biti spoštljivi, zaradi osebne zgodbe, zaradi državljanske zavezanosti in vloge, ki jo ima pri zastopanju naše republike, je zapisala županja. Pri tem je potrdila, da to, ker drugi objavljajo na družbenih omrežjih, ne predstavlja njenega osebnega stališča oz. stališča koalicije. »Kot županja se senatorki Segre opravičujem, dogodek me je prizadel in ne bom ga pozabila.

Bancova je kmalu zatem objavila nov zapis, v katerem se opravičuje in ponuja svoj odstop. Naj spomnimo, da je julija 2020 ob obisku slovenskega in italijanskega predsednika države pri spomenikih na bazovskem šohtu in bazoviški gmajni Salvinijeva somišljenica na družbenih medijih zapisala, da je predsednik Mattarella »komunist DS, ki ga je hotel in ga upravlja Napolitano«.