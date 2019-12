Sporočilo višjih šol: božič ni samo komerciala

Božič ni samo komerciala: tega se zavedajo profesorji in dijaki treh slovenskih višjih srednjih šol v Trstu - Tehniškega zavoda Žige Zoisa, Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana ter Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška - ki so danes v prostorih zavoda Zois priredili celodnevni božični sejem.

V pritličju bivšega zavoda Imo-Ima v Ul. Weiss v parku bivše umobolnice pri Sv. Ivanu, kjer zavod Zois začasno domuje že od jeseni leta 2009, je bilo mogoče nabaviti izdelke, razstavljene na improviziranih stojnicah, kdor je želel, si je lahko priskrbel pokovke, domače slaščice in tudi posebne »Zoisove« piškote (z imenom šole), ki so jih nudili dijaki. Poleg tega je bilo na voljo malo vsega, kot na običajnih bolšjih sejmih: na voljo so bili ročno izdelani ali pleteni božični okraski oz. obeski, izvirne voščilnice in svetilke s svečo v kozarcu, stare igrače, knjige vseh vrst v slovenščini in italijanščini, koledarje, posode, origami kreacije, pa tudi zgoščenke in vinilne plošče. Svoje izdelke so dali na voljo tudi člani Slovenske zamejske skavtske organizacije.

Pobuda za božični sejem je po besedah ravnateljice Maje Lapornik nastala na zavodu Zois, k sodelovanju pa so pritegnili tudi drugi dve višji šoli - zavod Stefan in licej Slomšek - kar je za Lapornikovo, ki se obema šolama zahvaljuje, pomemben in pozitiven znak.

Ker izdelkov in drugih razstavljenih predmetov niso mogli prodajati, so zbirali prostovoljne prispevke, ki so jih na koncu namenili Skladu Mitja Čuk.