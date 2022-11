Športno naselje bo projektiral ljubljanski biro

Športno naselje, ki bo nastalo na barkovljanskem nasipu ob Starem pristanišču, bo imelo močan slovenski pridih. Občina Trst je namreč načrtovanje projekta po navedbah dnevnika Il Piccolo poverila arhitekturnemu biroju Enota iz Ljubljane. Na omenjeni lokaciji, kjer že domujejo jadralni klubi, med njimi tudi Sirena, bo nastalo novo športno območje, ki naj bi med drugim vsebovalo igrišča za odbojko na mivki in za košarko.

Občini se mudi, saj bi rada za ureditev območja počrpala sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), od koder ji je bilo v ta namen dodeljenih 4,7 milijona evrov. Zaradi tega se morajo dela začeti do 31. marca 2023 in zaključiti do 31. januarja 2026.

Ker davek na dodano vrednost za projekt ne bo presegal 139.000 evrov (ta bo znašal 121.756 evrov), so lahko neposredno določili projektanta, brez posebnega razpisa. Glavni arhitekt bo Milan Tomac, ki je takoj po dokončanem študiju na Fakulteti za arhitekturo ljubljanske univerze s kolegom Deanom Lahom pred več kot 20 leti ustanovil biro Enota, kjer je še vedno dejaven.

Arhitekturni biro Enota ima sicer že veliko izkušenj pri pripravi najrazličnejših projektov, za katere je prejel tudi številne mednarodne nagrade.