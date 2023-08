Športno središče pri Sv. Ivanu: do aprila 2024 se ga je treba lotiti

Govorice: lahko jih prezreš, lahko pa se ob njih zamisliš. Ko se ene in iste vse pogosteje pojavljajo in to na različnih koncih, potem je to včasih znak, da se morda za njimi skriva kaka resnica. Lahko pa tudi ne, kot se je zgodilo v tem primeru. Njihovo preverjanje pri več različnih virih pa sodi v novinarsko delo, če hočemo javnosti posredovati čim bolj osnovano zgodbo.

Kakorkoli. Govorice smo naposled izkoristili, da smo se povrnili k temi, okrog katere v glavnem prevladuje molk. V športni objekt, ki naj bi nastal pri Stadionu 1. maja pri Sv. Ivanu.

In katere so bile te govorice? Da bi lahko bil športni center na Krasu, ki ga pri telovadnici Ervatti na Rouni snuje AŠZ Jadran, alternativen tistemu, ki ga načrtujejo pri Sv. Ivanu oz. da namerava Dežela FJK celo zamrzniti finančni prispevek za gradnjo slednjega (2,5 milijona evrov javnih sredstev), ker projekt od leta 2017 dejansko miruje. In jih morda preusmeriti na Rouno, se je že šušljalo. Pa najbrž ne bo držalo.

Da gre za natolcevanja, je potrdil tržaški občinski svetnik in nadzornik športnega združenja Jadran Stefano Ukmar. Deželni denar je od decembra 2017 nedotaknjen in namenjen gradnji večnamenskega športnega objekta na nekdanjem nogometnem igrišču nad Stadionom 1. maja, je dodal.

Načrt je bil medtem prilagojen, nam je potrdil predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik in dodal, da so od Dežele FJK pred meseci prejeli dovoljenje za preložitev datuma za začetek del. Slednji je bil namreč predviden aprila letos, vendar zanj potrebujejo še nekatere dokumente: po novem bodo morali stroji zabrneti najpozneje do aprila 2024, dela pa se morajo zaključiti do septembra 2025, po podatkih Primorskega dnevnika. V kolikšni meri je bil projekt spremenjen oz. kako naj bi po novem izgledal športni objekt in ali bo zgrajen po sklopih, bomo verjetno izvedeli, ko bo še zadnji papir pod streho.