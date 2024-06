Športno središče Trieste Campus za mlade in mesto

Dark Theme

Zunanji olimpijski bazen, košarkarsko oz. odbojkarsko igrišče, tri igrišča za padel, eno za tenis, eno za pickleball. Pa še večja pokrita telovadnica z najsodobnejšimi rekviziti in dodaten vadbeni prostor za posamezne tečaje ter dvorana za karate oz. za sabljanje, slačilnice in stranišča s tuši. Vse to premore novo športno središče Trieste Campus, ki se zgleduje po ameriških kampusih in so ga včeraj slovesno odprli v Ulici Locchi oz. »pod njo«, ob občinskem nogometnem igrišču Massimiliano Starc in nad občinskim bazenom Bruno Bianchi.

Novi športni campus pod Ulico Locchi (FOTODAMJ@N)

Trieste Campus je primer javno-zasebnega partnerstva z Občino Trst, ki bo družbam Pallanuoto Trieste, Unione Sportiva Triestina Nuoto, Fiamma Karate, San Giusto Scherma, Tennis Events, skavtom AMIS in Calicanto omogočilo nove prostore za profesionalne, amaterske in paralimpijske športe. Športno središče bo svoja vrata odprlo konec meseca in njegovi člani lahko postanemo vsi, ki bi se radi posvetili športu - že včeraj so na spletni strani objavili cenik storitev in članarino.

Odprtje novega športnega campusa pod Ulico Locchi (FOTODAMJ@N)