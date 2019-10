Spoštovanje dostojanstva je osnova za kulturno diplomacijo

Trst je prav gotovo najbolj primeren kraj za srečanja kot je bil današnji Forum za kulturno diplomacijo, ki je potekal na sedežu Srednjeevropske pobude (SEP) na pobudo mednarodnega združenja za sodelovanje in kulturno diplomacijo AICDC. Rdeča nit je bila vloga žensk pri nastajanju novih mednarodnih odnosov, pri ustvarjanju pluralnega sveta. Trst torej, kjer je pluralnost doma in kjer je vredno dan za dnem premagovati medkulturne razlike in soseda spoznavati oz. z njim plesti prijetne odnose, je idealni gostitelj foruma. Kultura je ključen dejavnik pri premoščanju konfliktov med državami in pletenju medsebojnih odnosov.

Med gosti je bil danes tudi nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, ki se je v svojem govoru v angleškem jeziku zaustavil zlasti pri potrebi po spoštovanju človekovega dostojanstva, ki ga postavlja na prvo mesto univerzalna deklaracija človekovih pravic pa tudi evropska listina temeljnih pravic. »To je podlaga za kulturno diplomacijo. Začne se s spoštovanjem do drugega, s pozornostjo do drugega, seveda tudi s kakovostjo diplomatov, tako da sem vesel, da kulturna diplomacija pridobiva na veljavi in da preko kulture lažje napredujemo, zlasti ko politično ne moremo ... Včasih ena razstava ali en koncert naredita veliko več za medsebojne odnose, kot pa obiski predstavnikov,« je ugotavljal.