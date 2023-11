Spoznavali bodo slovenske avtorje

Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja. S tem geslom bodo pod okriljem kulturnih dejavnosti tržaškega ženskega centra CIF (Centro Italiano Femminile) in knjižnice Fabio Saffi od Sv. Ivana promovirali branje slovenskih avtorjev v italijanskem prevodu v šolah na Tržaškem. To bodo v letošnjem šolskem letu 2023-24 uresničili s pomembno in dragoceno gesto, knjižnim darom šolam, je povzela duša projekta Elena Cerkvenič.

Le s tovrstnimi potezami lahko namreč po njenem mnenju spodbudimo italijansko skupnost, da odkrije marsikaj zanimivega o tukajšnji slovenski kulturi in utripu. Obenem pa gre tudi za spodbudo, da se skupnosti odpirata druga drugi in skupno raseta, je še navedla. Z branjem prevodov nočejo skratka le širiti slovenske kulture, ampak tudi krepiti občutek prijateljstva in medsebojnega sodelovanja.