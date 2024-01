Spoznavanje sosedov med pohodom

Deževna sobota in vetrovno hladno nedeljsko jutro nista bili najboljša popotnica za tradicionalni, že petnajsti pohod z naslovom Te skupne stezice, ki ga skupaj prirejajo vaške skupnosti iz Doline, Prebenega, Mačkolj, Socerba, Kastelca in Ospa. Toda izvirnost in raznolikost tega pohoda, ki vsako leto poteka po drugačni trasi, predstavlja zadosten magnet za udeležence, tako da je bila tudi letošnja izvedba uspešna.

Več kot sto pohodnikov je v nedeljo krenilo izpred srenjske hiše v Prebenegu, ki ima skupaj z vaškim vodnjakom nov tlak. Milan, ki je vodil kolono ljudi, je krenil navzdol po pobočju, ki se spušča proti Ospu, med požganimi bori, ki jih je uničil predlanski požar. Tla so bila spolzka, tudi voda v potoku je živahno tekla, toda to niso bile posebne ovire za v glavnem izkušene pohodnike. Še čisto majhni otroci so veselo tekli in prehodili celotno progo.

Z vznožja flišnatega pobočja je bilo potrebno se povzpeti do Kastelca s skoraj tristotimi metri višinske razlike. V vaški hiši je pohodnike pričakala malica, ki jo je ponudila Krajevna skupnost Črni Kal. Domačinke so točile čaj in kuhanček, ki sta se v mrzlem jutru kar prilegla. Sledil je vzpon na kraški rob (nadaljnjih sto metrov višinske razlike) in po lepi razgledni stezi mimo pašnikov, kjer so si pohodnike z zanimanjem ogledovali krasni konji, do Socerba.

Tu se niso ustavili, temveč so nadaljevali navzdol po stari poti za Dolino. Na polovici poti je steza zavila levo ter druščino privedla v park društva Jože Rapotec iz Prebenega.

Mlada ekipa prebeneškega društva je na koncu vsem postregla s kislim zeljem in mesom, kar so udeleženci zelo cenili. Številni med njimi so se tam ustavili še nekaj časa ob prijetnem druženju.

Namen pohoda je bil od vsega začetka namreč prav ta, da se vaščani bližnjih vasi ponovno spoznajo in spoprijateljijo, potem ko jih je meja dolga desetletja ločevala in odtujila. Pohod je tudi v tem smislu lepo uspel. Za naslednjo izvedbo pa se že obeta nova varianta.