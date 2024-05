Sprehajali so se po poteh Tržaških prikazni

Mlade je povezala literatura. Dijaki zavoda Jožefa Stefana iz Trsta in Srednje gozdarske lesarske in zdravstvene šole iz Postojne so skupaj sodelovali v Erasmus+ projektu Inovativna mednarodna knjižnična ustvarjalnost. Pri njem so ustvarili bralni krožek, v katerem so spoznavali dela tržaškega pisatelja Dušana Jelinčiča, vsi pa so prebrali tudi njegovo zbirko novel Tržaške prikazni. Med šolskim letom so si na spletnih srečanjih izmenjali mnenja o prebranem delu in se virtualno sprehodili po Trstu. Višek je projekt dosegel včeraj, ko so postojnski dijaki prišli na obisk v Trst, kjer so jih sprejeli dijaki tretjega razreda biokemijskega oddelka in jih pospremili na sprehod po mestu po poteh Tržaških prikazni. Včeraj so na šoli gostili tudi avtorja zbirke, ki so ga dijaki intervjuvali.

»S tem projektom spoznavate Trst v bolj literarni luči,« je uvodoma dijake nagovoril ravnatelj Primož Strani. »Informacije so pomembne, a knjige so še vedno tisti medij, ki nam lahko seže do duše,« je prepričan. Zaželel si je, da bi dijaki spoznali, koliko truda profesorji vlagajo v to, da jim približajo knjižni svet.

Da bi se šoli iz Trsta in Postojne povezali, je predlagala novinarka Ines Škabar, mati prezgodaj preminulega Jakoba Bitežnika, ki se je šolal na gozdarski šoli v Postojni. »Projekt je nastal iz srca, Jakobovega srca, ki ne bije več, vendar še združuje ljudi in spleta prijateljstva,« je izpostavila profesorica Vilma Purič. Ob predlogu Jakobove mame je začutila možnost lepih doživetij ob branju knjige za vse. »Brez pričakovanja, da knjige odgovarjajo na težka vprašanja, vendar z zaupanjem, da zmorejo omehčati ranjena srca, predvsem pa oplemenititi človeško zavest z razmišljanjem o boljšem svetu in človeku,« je izpostavila Purič. K projektu so navdušeno takoj pristopili tudi ravnatelj in profesorice.

