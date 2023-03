Sprehod ob knjigi po Miramarskem parku

V Miramarskem parku se dogajajo nenavadne stvari. Oficir potrebuje našo pomoč pri reševanju zagonetk in odkrivanju skrivnosti vrtov Maksimiljana in Šarlote. Na pomoč mu bodo jutri priskočili udeleženci posebnega sprehoda, podobnega lovu na zaklad.

Z igro želijo namreč pri Muzeju in parku Miramarskega gradu in morskem rezervatu WWF privabiti ljubitelje okolja k spoznavanju krajevne biotske raznolikosti. Med mogočna drevesa, cvetje in steze bo udeležence vodila zgodba Il mistero di Miramare iz knjige Le Cronache della Biosfera, ki je izšla lani pri založbi White Cocal Press za WWF. V njem so štiri zgodbe, ki jih je napisal biolog in pisatelj Diego Manna. Bralca pospremijo v preteklost, ko je bilo življenje tržaških bregov razgibano, ter ga vabijo k reševanju zabavnih, predvsem pa poučnih ugank. Publikacija je morda prva knjiga-igra v Italiji z didaktično vsebino neposredno povezano z okoljem in zgodovino ozemlja, na katerem je nastala.

Organizatorji obveščajo, da je jutrišnja skupina zaključena, s knjigo v roki pa lahko vsak vodi svojo igro po parku.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.