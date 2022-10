Sprehod po muzeju kamna

SS slavnostnim prerezom traku pred občino v Nabrežini so v soboto popoldne simbolično odprli muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov Kamen. Predsednica združenja Casa C.A.V.E. Fabiola Faidiga je bila ponosna na ta trenutek in dejala, da še naprej delajo na muzeju na prostem, ki mu bodo do marca postavili tudi razlagalne table. Odbornica za kulturo v devinsko-nabrežinski občini Marjanka Ban je spomnila, da so projekt sprejeli od prejšnjega občinskega odbora in da je potrebno kamen v občini, kjer je imel tak pomen, še bolj promovirati.

Številni domačini in ostali obiskovalci so se nato ob glasbeni spremljavi nabrežinske godbe sprehodili najprej do rimskega kamnoloma, kjer so prvič slišali nekaj zanimivosti o kamnu od geologa Marca Manzonija in vodičev Sare Famiani in Saimona Ferfolje. Ob kamnolomu so jih pričakale plesalke skupine Relevè s točko Do–tik Marjetke Marković Kosovac.

Sledila je pot do Kamnoloma 3 v Iverih, ki ga je po več letih nabrežinski jus ponovno odprl javnosti. Kot je povedal jusar Marko Petelin, so poldrugo leto potrebovali za to, da so preverili, ali je kamnolom varen za obiskovalce. V njem so udeležence včerajšnjega prvega sprehoda po poteh muzeja kamna sprejeli Valentino Paglei, Elena Husu in Enza De Rose iz Slovenskega stalnega gledališča ter Contrade z recitacijo pesmi Iga Grudna Kamnolomci. To pa še ni bilo vse, na zadnji glasbeni postojanki pri kamnolomu Ivere 1 so ob sončnem zatonu zapele pevke Dekliškega pevskega zbora Igo Gruden pod vodstvom Mirka Ferlana, nakar je bila na vrsti še pogostitev v kamnoseškem podjetju Marmi Cortese. O dogodku bomo še poročali.