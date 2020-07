Sprehod po parku še bolj prijeten

Nadaljujejo se obnovitvena dela v okviru izrednega programa za ureditev urbanih območij Prius. Državna sredstva, za katera se je Občina Trst prijavila že leta 2016, so doslej namenili predvsem predmestnih območij, ki so bila dolgo let zanemarjena. Med večje posege sodi pravkar obnovljeno parkirišče nasproti glavnega vhoda parka Vile Revoltella, ki so ga uradno predali namenu danes dopoldne s krajšo tiskovno konferenco. Prisotne so nagovorili občinska odbornica za javne gradnje Elisa Lodi, odbornica za infrastrukturna dela in okolje Luisa Polli ter Tržaški župan Roberto Dipiazza. Sledil je ogled obnovitvenih del v parku Vile Revoltella, kjer se lahko obiskovalci po pravkar tlakovani poti sprehajajo med obnovljenimi suhimi zidovi do malega svetišča.

Tudi na pročelju in v notranjosti cerkve svetega Paškala Bajlonskega potekajo obnovitvena dela, a ne v okviru programa Prius.