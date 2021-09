Sprehodi po dolinski občini za razumevanje potreb ozemlja

Lanskega 30. septembra je dolinski občinski svet soglasno odobril smernice za novi občinski prostorski načrt, ki mora temeljiti na valorizaciji krajine, kmetijstva, krajevnih skupnosti ter usvojiti načela soudeležbe. V sklopu priprave novega prostorskega načrta so marca letos že potekala srečanja s kmetovalci in Kmečko zvezo, nato še tista z vsemi srenjami v dolinski občini. Srečanja so bila po navedbah Občine Dolina namenjena poslušanju oz. zbiranju informacij, saj je občina vabila udeležence, naj pridejo na srečanja s predlogi in idejami, z željami in s potrebami, tako da ponudijo svojo vizijo o razvoju občinskega ozemlja v naslednjih desetletjih. Po srečanjih je imel odbornik za urbanistiko Davide Štokovac še srečanje na Konzorciju za gospodarski razvoj Julijskega območja (COSELAG), dediču nekdanjega EZIT, ki tudi v tem obdobju pripravlja novi prostorski načrt.

Da bi se še bolj poglobili v občinski prostor in globlje spoznali potrebe ozemlja, si je uprava Občine Dolina zamislila vrsto sprehodov po vaseh z načrtovalko arhitektko Paolo Cigalotto. Sprehodi bodo obenem tudi priložnost za pogovor in globlje razumevanje potreb občinskega ozemlja. Datumi sprehodov in zbirna mesta so sledeči: 3. septembra je predviden sprehod po Gročani ob 15.30 (spomenik padlim), Pesku ob 17. uri (križišče za Gročano) in Dragi ob 18. uri (parkirišče ob vhodu v vas). 7. septembra bodo na vrsti Boršt in Zabrežec ob 15.30 (Hribenca) ter Hrvati ob 18. uri (parkirišče pod vasjo), 8. septembra Ricmanje ob 15.30 (pri pokopališču) inLog ob 18. uri (most pod vasjo), medtem ko bosta Boljunec in Gornji konec na programu 9. septembra ob 17. uri (Sprejemni center Glinščice). 10. septembra je predviden sprehod po Dolini ob 15.30 (Šanca pred gostilno) inKrogljah ob 18. uri (pred cerkvijo), 15. septembra bo čas za Prebeneg 15. ob 15.30 (križišče nad vasjo), Mačkolje ob 17. uri (spomenik padlim) in Križpot ob 18.30 (glavno križišče), 17. septembra bosta na vrsti Žavlje ob 15.30 (pri igralih) in Frankovec ob 17. uri (pri mostu), na koncu pa še 20. septembra Pulje ob 15.30 (pri mostu ob nekdanji piceriji), Domjo ob 17. uri (pri šoli), Krmenka in Lakotišče ob 18. uri (pri kulturnem centru Ukmar). Za katerokoli dodatno informacijo se lahko občani oglasijo neposredno pri pristojnem uradu na naslovu urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it.