Sprememba, ki spominja na leto 1968

Odštevanje dni do izvolitve novega tržaškega župana zaznamuje vroča politična debata. Gibanje Un’altra città ni novo na krajevni sceni, širši javnosti se je prvič predstavilo pred poldrugim letom dni. V pričakovanju novega ključnega izziva za Trst, pa so včeraj na spletni platformi Zoom orisali vse, kar si želijo in zahtevajo za mesto. Slednje – je uvodoma razložila fizičarka in raziskovalka Loredana Casalis – vse bolj propada zaradi pomanjkanja celostne strategije razvoja in politične vizije, ki bi v ospredje postavila skupno dobrobit in človekove pravice. Nazorno o tem med drugim priča tudi zgodba starega tržaškega pristanišča, pri katerem so prevladali »majhni zasebni interesi.«

Trenutno ne razmišljajo o ustanovitvi politične stranke in se torej ne nameravajo predstaviti na volitvah, pravijo. Preden bodo ljudje spet izbirali svoje politične predstavnike, pa hočejo nagovoriti občane in občanke, različna društva, pa tudi druge politične stranke, da bi jim vlili novega zaupanja. Sami se opisujejo za mrežo, ki želi povezati različne duše Trsta. Le s skupno debato se lahko po njihovem mnenju vrne politika, ki je na strani ljudi, jim zna prisluhniti in na tej osnovi ustvariti pravo in zdravo spremembo. Zasnovali so tako program, ki simbolno namiguje na leto revolucionarnih družbenih sprememb. Sestavlja ga namreč 68 točk, katerim se dodaja še 57 »praktičnih razlag«. Kaj vse so vključili v načrt za boljše mesto so pojasnili arhitekt Roberto Dambrosi, profesor okoljske sociologije Giovanni Carrosi, predstavnik združenja za pravne študije Asgi Gianfranco Schiavone in igralka Marcela Serli.