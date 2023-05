Spremeniti nepravični svet, ki nekatere obravnava kot problem

»Italija še vedno ločuje med državljani A in B kategorije. Usta si vsi osladno polnijo s tako lepo besedo, kakršna je integracija, ki pa je glede na dogajanje izgubila svojo vrednost, votla je, brez smisla. V Italiji živim, odkar mi je bilo šest mesecev. Tu sem študiral, tu sem odraščal, tu sem doma. Govorim italijansko, počutim se Italijana, pa sem še vedno izključen iz družbe, ostajam namreč drugorazredni državljan, ki mora redno obnavljati dovoljenje za bivanje.«

27-letni Omar Neffati, Tunizijec po rodu, je bil glasnik gibanja Italijanov brez državljanstva. Sam ga zase ni dočakal. »Človek mora biti močan, ne da bi mu srce postalo trdo. Temu želim slediti ...« Temu je prepričano sledil do januarja, ko ga je prevelika teža življenja za vedno stisnila ob tla.

Omarju Neffatiju je posvečen Festival Sabir, ki bo do sobote s srečanji, debatami, predstavitvami knjig, razstavami, filmskimi večeri skušal pod geslom Svoboda gibanja podirati zidove in širiti kulturo strpnosti in spoštovanja človekovih pravic. Včeraj je dogajanje stopilo v živo v avditoriju muzeja Revoltella, kjer so besede polne človečnosti do solz ganile zbrane, ki so preplavili dvorano. Iz različnih koncev Italije so se v Trst pripeljali člani nevladnih organizacij, ki prirejajo festival – Arci, Asgi, Karitas, Acli, Cgil, Carta di Roma, Unhcr in Italijani brez državljanstva.

