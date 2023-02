$!Sprevod se je zaključil (FOTO)

Dark Theme

Pustni sprevod se je začel. Sredi vasi sta se oglasila današnja napovedovalca Evgen Ban in Matija Kralj, ki sta za tokratno prireditev izbrala športna oblačila. Pred tribuno je že zakorakala godba Viktor Parma iz Trebč ali Mehičani, ki igrajo pesem Eviva España. Za njimi pa se na posebnem vozilu peljeta letošnja kralj in kraljica pusta.

In že je čas za prvo tekmovalno skupino, in sicer socialno zadrugo Anffas - Anffas Magique, ki je svoj nastop začela z bobnarskimi ritmi skupine Drum squad, oblekli pa so se v dišeča drevesca, ki odišavijo avtomobile.





Sledi skupina izven konkurence iz Praprota, ki letos sodelujejo že petdesetič. Opozarjajo na svojo pustno zgodovino. Med udeleženci so seveda tudi maske marsikaterega zmagovalnega voza iz Praprota na preteklih izvedbah.



Praprot (izven konkurence) - Naših prvih 50 (FOTODAMJ@N)

Sledi skupina Gruppo Trieste, ki prav tako nastopa izven konkurence, z naslovom E alora zoghemo - Igrajmo se, povratek v mladost. In prav zato se igrajo, obleki so se v twister, šahovske figure, karte ...

Skupina Gruppo Trieste, E alora zoghemo - Igrajmo se, povratek v mladost (FOTODAMJ@N)



Predstavlja se 2. tekmovalna skupina I sciocai z naslovom Farfalle in libertà. Openske ulice so preplavili plešoči metulji pisanih barv. Metulji pa potrebujejo tudi zdravo okolje, tako da se na koncu sprevoda premikajo tudi drevesa.

2. Valmaura/I ... sciocai ... - Farfalle in libertà (FOTODAMJ@N)



Prihajajo Poljane in njihovi veseli dimnikarji. Ti prinašajo srečo in je ob njihovem mimohodu tudi posijalo sonce.

3. Poljane - Veseli dimnikarji (FOTODAMJ@N)



Prispel je prvi voz na letošnjem Kraškem pustu, in sicer Godba padajočih zvezd iz Šempolaja.

4. Pustna skupina Šempolaj - Godba padajočih zvezd (voz) (FOTODAMJ@N)



Pod vozom pleše več kot 180 mask, ki predstavljajo evropske države, vodi pa jih stric Sam iz Amerike. Sledijo Buldogi (Banda Bassotti) proseškega godbenega društva.

5. Ferlugi - Piščanci - Ne ... bo lepo (FOTODAMJ@N)



S Ferlugov in Piščancev pa prihajajo ... baloni. Pisani baloni vseh barv iz različnih delov sveta.

6. Križ - Homo sapiens... grama nprej al nzaj? (FOTODAMJ@N)



Križani pa so se odpravili v zgodovino k pračloveku in se sprašujejo, če gremo naprej ali nazaj.

Na vrsti je drugi današnji voz, in sicer iz Doberdoba. Odločili so se, da se spomnijo na težko poletje, ko je marsikje gorelo. Na doberdobskem vozu kraljuje zmajček Grisù iz risanke iz 80. let, ko je zmajček sanjal, da bi bil rad gasilec.

7. Doberdob - Gori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras (voz) (FOTODAMJ@N)



Druga skupina a podobna tema. V Cerovljah so se odločili za gasilsko veselico. Dekleta so se oblekla v ogenjčke, fantje pa v gasilce,.

8. Cerovlje - Gasilska veselica (FOTODAMJ@N)



In že prihajajo vikingi iz tržaške godbe, ki so se letos obleki v rock vikinge. Tudi glasba, ki jo danes izvajajo ima rockovske prizvoke.

9. Vikinghi - Trst - Vikings rock (FOTODAMJ@N)



Prihajajo domačini, Openci, ki jih skrbijo podnebne spremembe. Led je namreč vedno tanjši. Zato skupaj plešejo Eskimci s Havajankami. Na openskem vozu ima glavno besedo znanstvenik, ki s pomočjo živali iz filma Ledena doba opozarja na podnebne spremembe.

10. Opčine - Na tankem ledu plešemo (voz) (FOTODAMJ@N)



Prihajajo pustarji iz Brega, ki so se oblekli v pisane trole.

11. Pustarji iz Brega - Happy hippy Trolls (FOTODAMJ@N)



V Gropadi in na Padričah se pustarji spuščajo po Krasu. Pogrešajo sneg, a so se oblekli v smučarje, smučke nataknili na kolesca in se spustili po kraških ulicah. Tako kot tudi s sankami.

2. Luna Puhna - Padriče/Gropada - Kraški spust (FOTODAMJ@N)



Prihaja še zadnji današnji voz iz Medjevasi in Štivana, ki prikazuje Jokerja in Harley Quinn. Na vozu je tudi Batman.

Medjavas - Štivan - Z Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin (voz) (FOTODAMJ@N)



Sledi skupina iz Tržiča z naslovom Jih vidimo vseh barv. Oblekli so se v harlekine, ki plešejo z mavričnimi dežniki, s tem pa želijo opozoriti na vse težave, ki nas tarejo v zadnjem obdobju.

14. Mati pel carneval - Tržič - Jih vidimo vseh barv (FOTODAMJ@N)



Letošnji sprevod zaključujejo pustarji iz Bazovice. Sprašujejo se, ali bo Zarja v Katarju in se seveda nanašajo na nogometno svetovno prvenstvo. Med nogometaši je opaziti tudi Katarce, navijačice različnih ekip pa tudi argentinske navijače. Predvsem so oblečene v rdeče-bele barve Zarje in navijajo za domačo ekipo, ki igra finale svetovnega prvenstva proti Argentini.

15. Bazovica - Bo Zarja v Katarju? (FOTODAMJ@N)