Srbi vse bolj kupujejo nepremičnine v Trstu

Število nakupov nepremičnin v Trstu, ki jih opravijo kupci iz tujine, še vedno raste. Če smo še pred časom poročali o tem, da največ kupcev prihaja iz Avstrije, Nemčije in Slovenije, zdaj narašča število kupcev iz Srbije. Nekateri Srbi v Trstu kupujejo nepremičnino za lastno uporabo, drugi kot dobro naložbo. Glavni razlog za izbor Trsta so njegova lokacija ob morju in v bližini smučarskih letovišč, varnost in nizke cene.

Da se je trend visoke rasti prodaje nepremičnin Srbom, predvsem Beograjčanom, povečal v zadnjem letu, je potrdila Valentina Korać, sodna prevajalka za italijanski in angleški jezik v Beogradu. Kot je dejala, se v zadnjem letu dni vsakih deset dni na njeni pisalni mizi znajde kupoprodajna pogodba, ki jo mora iz italijanskega prevesti v srbski jezik, z njo pa gre nato kupec na banko. Trend kupovanja nepremičnin v Trst se je po njenih izkušnjah začel pred približno sedmimi leti, prvi, ki so začeli investirati v to mesto, so bili gradbinci, je povedala sogovornica, ki je nato dodala, da pa se je pravi bum začel pred letom dni.

»Moj obseg dela se je bistveno povečal. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da stanovanja Srbom prodajajo različne tržaške agencije. Pred Trstom so bila v vrhu povpraševanja Srbov nepremičnine v Grčiji, predvsem v Solunu. Zdaj pa je to mesto nadomestil Trst, ki se mnogim Srbom zdi na dosegu roke, saj je od Beograda oddaljen okoli šest ur vožnje, kar je za marsikoga sprejemljivo,« je dejala sogovornica in dodala, da Srbi kupujejo tako stanovanja, ki so potrebna prenove kot tudi novogradnje.

Najbolj iskana so srednje velika stanovanja, ki v Trstu stanejo bistveno manj kot v Beogradu.

