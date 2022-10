Srčna pomoč za Ukrajince v stiski

Da imajo ljudje veliko srce, so dokazali spet v petek, ko so se številni odzvali na poziv k sodelovanju na zbiralni akciji za ukrajinske ljudi. Ukrajinsko-rusko-italijansko kulturno društvo Rodnik je dolinskim prijateljem izrazilo potrebo po ponovni pomoči in tako kot marca spet so zbrali veliko potrebščin za vse, ki so se zaradi vojne znašli v stiski in brez strehe nad glavo.