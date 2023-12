Srečanja s prebivalci začeli v Gročani

Prva je bila na vrsti Gročana. Dolinsko občinsko vodstvo z županom Sandyjem Klunom na čelu je svoja srečanja s prebivalci začelo na najbolj oddaljenem koncu občine. V vaški kulturni dom so bili vabljeni tudi prebivalci Peska, Drage in Jezera, da bi se pogovorili o potrebah, načrtih in željah. Prihodnje srečanje bo že jutri ob 17.30 v srenjski hiši v Prebenegu; pred tem bodo ob 17. uri predali namenu obnovljeno štirno.

Župan je zbranim napovedal, da bodo do poletja po vseh vaseh dolinske občine položili kable za optična vlakna, ki omogočajo hitrejšo povezavo s spletom. Podjetje se je v Dragi že lotilo del, je opozoril Klun in namignil, da bodo zaradi njih nekatere vasi bolj prizadete. Medtem ko bodo Draga, Gročana in Jezero dočakale le nekaj izkopov, saj bodo tehniki izkoristili že obstoječe cevovode električne ali telefonske povezave, bo treba na nekaterih predelih občine temeljito poseči in kopati (25 x 30 cm). Na primer na Pesku: tu je cesta ozka in bo treba zato rešiti tudi težave z javnim prevozom.

Zaustavil se je tudi pri neskončnem načrtu za ohranjanje in razvoj (PCS) naravnega rezervata Doline Glinšcice, ki se vleče že od leta 2014, tačas pa leži v deželnih uradih. »Na podlagi potreb vasi smo korenito spremenili obseg območja in marsikaj iz njega izključili,« je opozoril Klun. Odbornik Davide Štokovac je spomnil, da je občina predstavila načrt, h kateremu je dežela predlagala nekaj popravkov. Nove meje so bile odobrene s sklepom občinskega odbora, zaustavilo pa se je pri tem, da mora biti nov obseg načrta vključen v deželni krajinski načrt, ki zaobjema vsa zaščitena območja in rezervate in določa, kako se posega znotraj slednjih. Vse je v rokah dežele, torej.

Namignil je še na pristojbino za ravnanje z odpadki Tari, ki jo je občina znižala za dve tretjini, kar bo veljalo tudi prihodnje leto. V občinske blagajne je namreč (zaradi sodne zmage v prizivu) priteklo nekaj več kot 1,3 milijona evrov družbe Siot, s katerimi krijejo del stroškov tako krajevnim gospodinjstvom kot podjetjem. »V desetih letih smo postali zgledni pri ločevanju odpadkov, nismo dvigali davkov in poravnali smo tudi vsa posojila,« je naštel Klun in dodal, da so poskrbeli, da niso pacienti ostali brez zdravnika ali pediatra v občini. Opozoril je na zamenjavo javne razsvetljave in postavitev led svetil ter namignil, da bodo pred poletjem poskrbeli še za ustrezne table za kolesarske steze in na primer ledenico. Na željo občanov pa bodo v sklopu prometnega načrta poskrbeli tudi za table od Peska do Gročane (pa tudi drugod po občinskem ozemlju) o prepovedi vožnje po gozdnih poteh, je dejal odbornik Štokovac.

