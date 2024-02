Danes, 21. februarja, bi morala v dvorani Tessitori na Trgu Oberdan potekati debata Nevarnost rehabilitacije fašizma in primer Grilz. Dežela FJK, ki upravlja z dvorano, je manj kot 24 ur pred dogodkom sporočila, da dvorana ni več na voljo. Organizatorji, sekcija CGIL pri VZPI - ANPI, revija La Nuova Alabarda in stranka Open FVG, so jo bili prisiljeni preseliti v konferenčno dvorano Palace Suite hotela v Ulici Dante 6A. Pričetek ob 17.30.