Srečko in Marco skupaj v boj za pravice in dostojanstvo najbolj ranljivih

Skupaj s Srečkom Kosovelom je včeraj Basagliev modri konj Marco Cavallo idejno nadaljeval boj, ki ga je začel pred letom dni v Dutovljah, ko je obiskal Dom na Krasu, poseben socialnovarstveni zavod, ki izvaja institucionalno varstvo namenjeno odraslim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odraslim osebam z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju. Ob robu vasi, kjer je nekoč bilo zdravilišče, pozneje še osnovna šola in dom upokojencev, nudi dom od leta 1991 zatočišče najbolj ranljivim v družbi. Ravno zanje bije Marco Cavallo še vedno boj za ustvarjanje prostora povezovanja in krepitve odnosov z različnimi deležniki procesa deinstitucionalizacije. »Prostor, kjer odpiramo teme pravice do svobode, sprejetosti in samostojnosti, saj stremimo za tem, da vsak posameznik dobi svoj glas in je slišan,« je na obširnem dvorišču uvodoma dejala Martina Ulčar, vodje multidisciplinarnega tima Navadno življenje in odgovorno glede organizacije včerajšnjega dogodka Srečko in Marco skupaj v boj.

Tako Srečko kot Marco sta se namreč borila proti zatiranosti in krivicam ter opozarjala na potrebo po spremembi v smer večjega spoštovanja, integritete in dostojanstva. Kot onadva se tudi v Domu na Krasu borijo za spoštovanje človekovih pravic, za pravico do življenja v skupnosti, do odločanja o samem sebi in izražanja svojega mnenja.

Praznični dan v Dutovljah je uvedel pevski pozdrav domovskega pevskega zbora Naša pot in prepletanje Kosovelovih verzov, ki so jih prebrali uporabniki oziroma člani skupine Svobodne duše. V hišici sredi vrta so odprli razstavo glinenih hišk in literarnih sestavkov Dom je tam, kjer je srce. Uporabniki so iz gline oblikovali dom - tak, kot bi ga želeli, tak, kakršen je bila babičina hiša, pa tudi simbolično tak, kot so pogledi na svet oz. iz pisanih mandal, kot šahovnica ali grad iz kart.

Svoje zgodbe o prehodu v življenje v skupnost so z zbranimi delili Peter, Brigita, Davor, Nevenka in še številni drugi.