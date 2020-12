Sredstva dežele za čiščenje odpadkov, ki jih migranti puščajo za sabo

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo namenila 150.000 evrov za izredno čiščenje oz. odstranjevanje oblek in osebnih predmetov, ki jih med ilegalnim prehajanjem meje med Slovenijo in Italijo migranti na balkanski poti odvržejo na gozdnatih območjih občin Repentabor, Dolina, Zgonik, Milje in Trst. Denar bodo zagotovili v okviru zakona o stabilizaciji javnih financ oz. rebalansa proračuna, o čemer bo v kratkem tekla razprava v deželnem svetu.

Postavko je napovedal deželni odbornik za krajevne uprave Pierpaolo Roberti na včerajšnji videokonferenci, na kateri je skupaj z odbornico za finance Barbaro Zilli članom sveta za krajevne avtonomije orisal oba ukrepa, ki ju je v sredo že odobril deželni odbor.

Vprašanje odpadkov, ki jih v gozdovih v obmejnem pasu puščajo migranti, je še posebej pereče na območju občine Dolina, kjer mora civilna zaščita stalno čistiti ozemlje in odstranjevati odpadke, ki jih za sabo puščajo migranti. Dolinski župan Sandy Klun je že pred dvema letoma, septembra leta 2018, ko je njegovo občino obiskal takrat novopečeni deželni odbornik Roberti, prosil za deželno pomoč v obliki izrednega finančnega prispevka ali neposrednega ukrepanja oz. najetja specializiranega podjetja, ki bi odstranjevalo odpadke. Možnost neposrednega angažiranja deželne uprave je Roberti takrat izključil, čeprav je zagotovil, da bo preveril, ali obstajajo sredstva in možnosti za dodelitev izredne finančne pomoči.

Klun je bil zopet pri Robertiju pred približno mesecem dni in je ob tisti priložnosti odborniku izročil tudi pisno prošnjo s predračunom. Tokrat je očitno zaleglo in ne le Občina Dolina, ampak tudi Repentabor, Zgonik, Milje in Trst bodo deležni prispevka. Kar se Doline tiče, je dejal Klun, nameravajo s pomočjo prispevka, ki ga bodo prejeli, oblikovati skupino ljudi, ki bo čistila ozemlje od Gročane do Ospa.