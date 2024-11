Srenja Boršt sprejela sklepa o območju bazovskega šohta

Srenjska hiša v Borštu je bila v ponedeljek polno zasedena. Člani vaške srenje so se udeležili izrednega občnega zbora, na katerem so soglasno sprejeli dva sklepa, ki ju je predlagal upravni odbor in zadevajo upravljanje območja bazovskega šohta.

Prvi sklep zadeva podaljšanje že zapadle pogodbe za približno 6000 kvadratnih metrov površine, na kateri stoji spominski park za žrtve povojnih pobojev z muzejem oz. dokumentacijskim centrom, se pravi državni spomenik, je za Primorski dnevnik povedal predsednik Srenje Boršt Emil Petaros.

Drugi sklep pa se tiče sklenitve nove pogodbe o upravljanju območja, kjer je danes parkirišče in za katero srenja doslej ni prejela ničesar. Območje bo služilo tudi v prihodnje kot parkirišče za obiskovalce muzeja ter vse, ki se bodo sprehajali tam okrog.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.