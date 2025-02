Stadion 1. maj: predvsem za slovenske šole in društva ali ne?

Gradnja novega športnega objekta na območju Stadiona 1. maja pri Svetem Ivanu v Trstu, o kateri je govor več let in za katero so se zavzele slovenske organizacije, bi lahko že potekala, ko se ne bi zataknilo še pri zadnji oviri: Občini Trst. Ta pred izdajo gradbenega dovoljenja predlaga določene pogoje, ki so za nosilca projekta, Športno združenje Bor, nesprejemljivi. Ti predvidevajo, da bo nova športna dvorana več ur in v ključnih delih tedna (med drugim menda ob vikendih) na razpolago občini oziroma drugim (neslovenskim) društvom. Kar bi bilo po eni strani v nasprotju s konceptom samega projekta, po drugi pa bi zamajalo ekonomski načrt, na katerem temelji.

Tudi o tem je bil pred dnevi govor na srečanju med tržaškim županom Robertom Dipiazzo in predsednikoma obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji Ksenijo Dobrila (Slovenska kulturno gospodarska zveza) in Walterjem Bandljem (Svet slovenskih organizacij). Kot piše v sporočilu za medije, ki sta ga včeraj poslali krovni organizaciji, »sklepanje pogodbe z občino je namreč zastalo zaradi vsebinskih argumentov,« ki jih s pristojnimi občinskimi službami ni bilo mogoče preseči. Tržaški župan se je na sestanku obvezal, da bo te težave presegel, še navaja sporočilo.

Pogodba z občino je še zadnji dokument, ki je potreben pred izdajo gradbenega dovoljenja; med drugim v grobih obrisih določa, kdo bo športno dvorano uporabljal. Med Borom in občinskim uradom za športne objekte že pred meseci prišlo do nesoglasja, in sicer dejansko okrog tega, kaj pomeni javna korist. Bor namerava telovadnico nameniti še predvsem slovenskim šolam in društvom, v občinskem uradu pa se s tem očitno ne strinjajo.